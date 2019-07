Sole e brezza, le previsioni del tempo per domani 14 luglio

Per la giornata di domani si prevede al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata, su pianura e costa, ancora prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso e venti di brezza; sui monti avremo invece nuvolosità variabile con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio. Di notte e primo mattino, sui monti e in pianura, farà piuttosto fresco per la stagione.

Lunedì 15 luglio

Per l'inizio della settimana avremo cielo in genere variabile per nubi ad alta quota; sui monti sarà possibile qualche locale pioggia e qualche rovescio; sulla costa venti di brezza e potrebbe prevalere il soleggiamento.

Martedì 16 luglio

Per la giornata di martedì su tutta la regione dovremmo avere bel tempo.