Le rubano la bici: Nimdvm gliene procura un'altra

A volte, e sempre più spesso, solidarietà fa rima con social. È il caso del gruppo Facebook NIMDVM, che ha procurato una bicicletta nuova a una ragazza che aveva appena subito un furto. Comprensibilmente su tutte le furie, la madre della giovane si è sfogata con un post sul popolare gruppo triestino, che si è più volte distinto per le sue iniziative benefiche come i periodici "Clanfini". Ed è così che, con un rapido tam tam, lo sfogo di una madre ha dato origine a una vera e propria iniziativa di solidarietà e la ragazza, privata del suo velocipede, ne ha ora uno in pronta sostituzione. Come dichiarato dal moderatore del gruppo Alberto Kostoris i membri si sono attivati subito e in gran numero, dando prova di grande generosità.