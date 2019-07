The Leading Guy torna a stupirci con il remix di "Times"

Il 2019 continua a essere un anno ricco per The Leading Guy, al secolo Simone Zampieri, cantautore dal respiro internazionale che dal 9 ottobre girerà la penisola con la sua band per un tour nei principali club italiani (date e biglietti su http://www.vivoconcerti.com/artisti/The-Leading-Guy/The-Leading-Guy-2019).

Concluso il tour con Elisa, che lo ha visto esibirsi in 19 concerti uno più emozionante dell’altro, duettando anche con la cantante in occasione della performance di Genova, dopo la pubblicazione del suo nuovo album “Twelve Letters” (disponibile al link: https://smi.lnk.to/TheLeadingGuy_TwelveLetters), accolto magnificamente da critica e pubblico, e dopo la sua partecipazione al progetto “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André, con alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana (Ministri, Ex-Otago, Motta, Lo Stato Sociale, Pinguini Tattici Nucleari, e tanti altri), The Leading Guy torna con un EP di remix del suo singolo “Times”, realizzati da alcuni tra i migliori produttori della scena dance italiana: Addal, Albert Marzinotto e KeeJay Freak.

Il brano “Times”, che nella sua versione originale ha visto Taketo Gohara alla produzione (Vinicio Capossela, Negramaro, Motta), Alessandro "Asso" Stefana alle chitarre, Filippo Pedol al contrabbasso, Mauro Ottolini ai fiati e Sebastiano De Gennaro alla batteria e percussioni, in questi remix, in uscita il 5 luglio, viene reso ancora più fresco, estivo e travolgente, grazie ai tre produttori Addal, Albert Marzinotto e KeeJay Freak.

Una seconda vita dunque, per un brano che già si era fatto conoscere per essere stato scelto dal celebre brand DAVIDOFF per la sua campagna pubblicitaria internazionale sul brand nel 2018, raccogliendo oltre 300mila visualizzazioni solo su Youtube (https://youtu.be/Y1i2IL3tYGg).