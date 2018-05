Legge Cirinnà: dopo 2 anni 86 unioni civili in Fvg e 16 a Trieste

Sono passati due anni dall'entrata in vigore della Legge Cirinnà sulle unioni civili e le convivenze e, secondo quanto riportato da Rai Fvg, in Friuli Venezia Giulia ci sono state 86 unioni civili e 236 convivenze registrate. 16 in tutto le unioni tra persone omosessuali nel comune di Trieste, la prima delle quali tra Davide Zotti e Claudio Bertocchi il 4 marzo del 2017. Occasione, questa, che aveva innescato gravi attriti tra la comunità Lgbtqia e il Comune di Trieste, inizialmente per la mancata concessione della sala matrimoni alle coppie omosessuali. Era stato necessario l'intervento del Tar per permettere a tutte le coppie di sposarsi in quella sede, alla quale il comune ha cambiato il nome in "Sala Tergeste", proprio alla vigilia della cerimonia.

Proseguendo con i dati, nel Fvg Udine risulta il comune con più unioni tra persone dello stesso sesso: 33 in tutto (21 tra uomini e 12 tra donne), segue Trieste, con 16, e Muggia con 14. Primato ancora udinese per quanto riguarda le convivenze (79 costituzioni), seconda Trieste con 50, Tavagnacco con 25, Cividale con 14 e Cordenons con 13.

Muggia risulta il comune con il rapporto più elevato tra residenti e unioni civili, (una ogni 937 residenti), mentre a Trieste il rapporto è di una ogni 12.000 abitanti. Della legge Cirinnà parleranno venerdì all'Università di Udine esperti e professionisti, in un convegno che metterà in luce i differenti aspetti, più o meno regolamentati, di questo storico provvedimento.