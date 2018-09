Commemorazione anniversario Leggi razziali, il rabbino Meloni: "Auspico che Trieste rimanga sempre una città di dialogo e accogliente come deve essere"

Il rabbino capo della comunità ebraica di Trieste Alexander Meloni è intervenuto alla commemorazione dell'ottantesimo anniversario delle Leggi razziali proclamate dal fascismo in piazza Unità d'Italia il 18 settembre 1938. Meloni ha usato parole decise per condividere la condanna verso il regime di Mussolini responsabile delle violenze nei confronti del popolo ebraico. Meloni ha rimarcato come "l'antisemitismo sia come un virus, muta con il tempo". Il rabbino ha preso la parola dopo l'intervento dell'assessore alla Cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi. Alla cerimonia presente anche il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini.