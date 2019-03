Architettura, Zannier: "Legno del Fvg materiale di grandissimo pregio"

"Il legno delle foreste certificate del Friuli Venezia Giulia è un materiale di grandissimo pregio e lo dimostra l'interesse espresso da autorevoli esponenti dell'architettura internazionale".

Questo in sintesi il concetto espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, intervenuto stasera a Gemona del Friuli alla tavola rotonda sul tema Il legno: una risorsa insostituibile. L'evento, coordinato dalla Filiera Legno Fvg, ha visto la partecipazione sul palco del Teatro sociale, del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e dell'archi-star Stefano Boeri, oltre che del sindaco Roberto Revelant e di Michele Morgante, presidente di Innova Fvg, Giorgio Alberti, professore associato in Silvicoltura e gestione forestale del dipartimento di Scienze agroalimentari e animali (Università di Udine), Paolo Bon (Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Udine), Gianni De Infanti (Filiera Legno Fvg), Fabrizio Cattelan, vice presidente Confindustria Udine e dell'industriale Paolo Fantoni.

"La presenza di Boeri e la promozione di eventi importanti come la permanenza a Gemona dell'installazione Radura contribuiscono ad accendere l'attenzione sul nostro patrimonio boschivo e a creare le condizioni perché il nostro legno certificato trovi un mercato di sbocco dall'altissimo valore aggiunto" ha evidenziato Zannier.

L'assessore ha rimarcato in particolare "il crescente interesse per l'utilizzo del legno in edilizia, che rappresenta una prospettiva rinnovata rispetto all'impiego di un materiale dalla storia millenaria".

Il design rappresenta il futuro del legno: oggi, una casa su 14 è realizzata in materiale ligneo; il Friuli Venezia Giulia è la terza regione in Italia per fatturato derivato dalla lavorazione del legno. "Compito della Regione - ha detto Zannier - è creare le condizioni per il miglior utilizzo del legno. Il primo passo è migliorare l'accessibilità al bosco. Oggi abbiamo preso coscienza dell'esistenza di un prodotto rinnovabile, sostenibile con spazi di utilizzo amplissimi".

"L'installazione "Radura", progettata da Stefano Boeri architetti con il sostegno della Regione e realizzata dalle imprese della Filiera legno Fvg è stata l'occasione per aprire una collaborazione con il mondo del design e dell'architettura ma anche un dibattito culturale sulla silvicoltura e sull'uso sostenibile del legno delle nostre montagne" ha concluso Zannier.