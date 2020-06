Lenzuola e coperte blu da finestre e balconi per D'Agostino: l'invito di Tryeste

Stamattina in diretta su Telequattro Andrea Nicolini, attivista di Tryeste, ha lanciato un invito alla città: «Tutti i cittadini che vogliano esprimere solidarietà a Zeno D’Agostino e ai portuali, appendano dalle finestre e dai balconi lenzuola o coperte blu come il mare, per affermare tre punti fondamentali: 1) Zeno D'Agostino torni presidente, i giochi di potere non possono calpestare il nostro futuro 2) Trieste impari dal suo porto, il Pubblico torni a decidere per il bene comune 3) Il lavoro sia dignitoso per tutte/i, in tutti i settori».

L’iniziativa, lanciata dalla rete di attivisti, è stata poi commentata da Riccardo Laterza: «Sabato, rispondendo alla chiamata dei lavoratori del Porto, scendiamo tutte e tutti in piazza Unità. Nel frattempo ci attiveremo come cittadini per esprimere la nostra solidarietà e la nostra speranza per il futuro di Trieste. Il futuro del Porto è il futuro della nostra città, non è possibile interrompere quanto è stato fatto in questi anni da Zeno D’Agostino, dall’Autorità portuale e da tutta la comunità del Porto: il futuro di migliaia di cittadini dipende dall’esito di questa battaglia, che è interesse di tutti».

Conclude poi Riccardo Laterza: «Trieste impari dal suo Porto e da quanto è stato fatto dall’Autorità Portuale nell'ultimo quinquennio: lo sviluppo sia sostenibile, il pubblico torni ad interessarsi del bene comune e a coinvolgere le persone, e si ridia dignità a tutti i lavoratori, a quelli operanti nel Porto e nel suo indotto, come quelli di tutti gli altri settori presenti in città: dal terziario, dal turismo, all’industria. Appendiamo lenzuola e coperte blu per affermare tutti insieme che stiamo dalla parte di D’Agostino e di un’idea di città che guardi al futuro, alle persone e ai loro bisogni, contro le rendite e le posizioni di potere».