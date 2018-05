In Slovenia apre Lesnina: a pochi km da Gorizia il nuovo punto vendita di mobili e articoli per la casa

Apre in maggio il nuovo centro vendite Lesnina di Vrtojba (vicino a Nova Gorica in Slovenia).



1. Notizie sulla Lesnina

Il marchio Lesnina (prodotti in legno) è conosciuto nel nostro territorio da quasi 70 anni. È un marchio degno della massimo fiducia, che offre ai clienti in un unico luogo un ambiente per gli acquisti confortevole con la più ampia gamma di mobili e accessori per la casa. Svolge anche consulenze che, con consigli affidabili e offerte di qualità, vi aiutano a creare un ambiente caldo a casa vostra.

Un centro vendite per tutti coloro che stanno mettendo su casa

La casa è lo spazio vitale più importante in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, quindi non dovremmo lasciare il progetto della nostra casa al puro caso. A Lesnina sono invitati tutti coloro che desiderano trasformare uno spazio anonimo in una casa. Qui troveranno l'aiuto dei nostri consulenti. Benvenuti negli spazi di vendita della Lesnina, "Benvenuti a casa!"

Il miglior rapporto tra qualità e prezzo

La conferma del buon lavoro in un contesto concorrenziale in rapida crescita è soprattutto la risposta dei clienti. A gennaio 2017 Lesnina ha ricevuto, per il periodo di certificazione dei due anni 2017/2018, grazie a progettisti e professionisti degli interni, nonché alle persone che arredavano le loro abitazioni, il premio Best Buy Award, ciò per la quinta volta consecutiva.

Il miglior rapporto qualità / prezzo le è stato riconosciuto per le seguenti cinque categorie: vendite di mobili, articoli per l'organizzazione, l’arredamento e decorazione della casa in generale; per la vendita di cucine; per l’arredamento dei soggiorni; per camere da letto per bambini e adulti.

2. Lo spazio vendite più all'avanguardia in Slovenia

Il nuovo spazio espositivo di mobili e di articoli per la casa di Vrtojba a Nova Gorica è uno spazio moderno di vendita al dettaglio, che segue le tendenze in atto e aumenta il livello dei servizi. È uno degli spazi vendite di articoli di arredamento più grandi ed esclusivi della regione, poiché si estende fino a 12.000 m2 di superficie. È situato in una posizione perfetta vicino all'autostrada che porta dall'Italia a Lubiana. A causa della distanza dal centro e dai grandi centri commerciali, offre sempre un facile accesso con un ampio parcheggio.

Il team di addetti alle vendite estremamente qualificati offre una consulenza esperta e un'ampia selezione di nuovi prodotti che arricchiscono la nostra offerta e consolidano ulteriormente la nostra posizione di leader, dato che siamo il fornitore di mobili più facilmente riconoscibile e più grande della regione.

Nel nuovo spazio espositivo vengono presentate soluzioni di arredamento complete, che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo in aree espositive estremamente ben organizzate. La maggior parte dei mobili esposti è anche a magazzino, il che significa che sono disponibili immediatamente o al massimo entro una settimana.

La gamma di prodotti e la loro distribuzione riflettono le tendenze di progettazione più alla moda che tengono il passo con la nostra reputazione di lunga data, come fornitore di mobili di qualità per la casa. Le tendenze di tutto il mondo vengono introdotte da un team internazionale di progettisti della terza più grande catena al mondo di vendite al dettaglio di mobili appartenente alla XXX Lutz, di cui Lesnina fa parte.

Trattasi quindi di aspetti estremamente importanti che potranno attrarre, oltre ai clienti domestici, anche gli acquirenti italiani.

Il nuovo salone del mobile rappresenta una gamma molto ampia di prodotti di qualità, di marchi rinomati, di diverse fasce di prezzo e un costante aggiornamento dell'offerta che riesce ad impressionare il visitatore abituale con nuove proposte alla moda ad ogni visita.

Qui trovate un ricco programma per bambini fino a tre anni, una vasta serie di mobili per le zone giorno e notte, così come una vasta serie di prodotti da giardino e da ufficio, accessori per bagni, lampade e elementi decorativi. Qui sono a disposizione innumerevoli accessori per la casa - dai tessuti per la casa, tappeti, piatti e posate fino al più piccolo dettaglio che potrà portare nuovo calore e familiarità in ogni stanza e in ogni occasione.

«Siamo molto orgogliosi della nostra offerta di cucine: Lesnina Vrtojba ha il maggior numero di cucine

in esposizione nella regione, quindi la scelta è davvero ricca». Vi attendono 55 modelli di cucine esposte per tutti i gusti e tipi di allestimento. Potete vedere i moderni design minimalisti in diverse varianti di colore, pieni di accessori moderni, materiali e funzioni di tendenza, design classico in stile domestico con legno sempre alla moda e le cucine romantiche in stile antico. Una scelta ricca e gradevole per i vostri occhi!

Una fantastica esperienza di shopping per tutti i gusti

Entrando negli spazi di Lesnina Vrtojba, il visitatore è impressionato dalla luminosità dello spazio centrale, dove è possibile vedere l'offerta stagionale dei mobili degli accessori più raffinati. Gli angoli espositivi disposti su misura servono come spunto per la combinazione di singoli pezzi. L'intero piano terra è destinato agli articoli per la casa (lampade, biancheria da letto, tappeti, piatti e porcellane), che richiamano l’esigenza di un aggiornamento stilistico della vostra casa. Un articolo perfetto può essere trovato qui per ogni luogo o stile!

Al primo piano il visitatore trova una combinazione di ambienti eleganti e alla moda, dove vengono esposti mobili per tutti i gusti. Poltrone e divani, scaffalature per salotti, soggiorni splendidamente arredati, vi invitano a provare di persona il comfort di questi allestimenti, mentre gli addetti alla vendita vi forniscono i consigli pratici migliori.

L’ultimo piano comprende l’area dell’arredamento per ufficio, le camere dei bambini e dei ragazzi, inoltre qui si possono osservare numerosi allestimenti di bagni e anticamere. C'è anche una sezione con mobili componibili, che sono naturalmente il nostro orgoglio: nella sezione trovate 55 tipi di cucine e numerose sale da pranzo.

Lesnina Vrtojba vi offre anche numerosissime attrezzature per il giardino, tutto dai tavoli e sedie alle sdraio fino ai barbecue, ombrelloni, reti pendenti e lampade per esterni. La vista sull’allestimento di balconi e terrazze vi stimola la fantasia, poiché è facile immaginare questi articoli nel giardino di casa vostra.

Seguendo l'esempio dei principali centri mobili all'estero, Lesnina offrirà molto più di una gioia per gli occhi grazie a pezzi dell’arredamento selezionato. Per un'esperienza di shopping piacevole, forniamo anche servizi adatti alle famiglie. Il primo è un angolo giochi per bambini, che accende scintille negli occhi dei piccoli, mentre consente ai genitori uno shopping rilassato. Poi c’è il ristorante arredato secondo le ultime tendenze e con un’offerta gastronomica varia e conveniente, che consente ai visitatori di avere sempre a disposizione piatti sani, pasti rapidi o pranzi appetitosi con cibi di stagione.

All inclusive – dall’idea alla realizzazione

Nel nostro centro del mobile sarete accolti da personale gentile e altamente qualificato, che è costantemente in contatto con le ultime tendenze. Consulenti capaci vi aiuteranno a realizzare le vostre idee e a innovare la vostra casa secondo i vostri gusti e desideri. Seguendo le vostre indicazioni, provvederanno a produrre un disegno in 3-D, vi consiglieranno le combinazioni di mobili e accessori, e si prenderanno cura del trasporto e del montaggio dei mobili nella vostra abitazione. Vi siete fati un’idea della cucina dei vostri sogni? Fate visita al centro di progettazione delle cucine di Lesnina e provate a progettarla per lo spazio nella vostra casa.

Negozio online - una poltrona nuova direttamente dalla vostra poltrona.

Quest'anno abbiamo preparato una novità importante che risponde alla domanda di stile di vita moderno e alla costante mancanza di tempo. Trattasi di un nuovo negozio online che offre tutto ciò che potete trovare nei nostri spazi espositivi. Crediamo che per i nostri clienti sarà sempre più importante vedere i nostri articoli dal vivo, così come appaiono negli spazi vendita, ma quando vi manca il tempo o sapere già esattamente che cosa avete intenzione di acquistare, potete farlo facilmente nel nostro negozio online. Il suo grande vantaggio consiste anche nel fatto che attraverso la visita al negozio online potete vedere la nostra gamma completa e varia di mobili e accessori per la casa prima ancora di far visita agli spazi espositivi. In questo modo si può facilmente verificare in

anticipo le caratteristiche e i dettagli dei prodotti, come ad esempio dimensioni, materiali e colori.

Inoltre, il negozio online offre molti altri vantaggi. Esistono due modalità di consegna: il ritiro personale gratuito, che va fatto nell’ufficio prescelto, oppure consegna sulla porta di casa o all’indirizzo indicato dal cliente. Sono previsti anche sia la resa gratuita e sia varie forme di pagamento. I nostri acquirenti possono controllare sul nostro sito web www.xxxlesnina.si in modo semplice e rapido lo stato del loro ordine, così riescono a sapere quando gli arriva a casa ciò che hanno acquistato.

Garanzia dei prezzi migliori

Dal momento che Lesnina è parte integrante del gruppo XXXLutz, che è tra i tre maggiori fornitori di mobili e accessori per la casa in tutto il mondo, offre eccellenti opportunità di shopping e ai prezzi migliori. Eccezionalmente, a causa della vasta selezione, può capitare che un altro fornitore possa offrire un prezzo inferiore al nostro. In quel caso offriamo ai nostri clienti la garanzia del prezzo più basso, se prima dell'acquisto o entro 14 giorni dall'acquisto riescono a trovare altrove in Slovenia lo stesso prodotto (stesso produttore, stesso modello o un insieme di prodotti) ad un prezzo inferiore e a esibirci i documenti comprovanti il fatto, in quel caso i nostri uffici provvederanno a rimborsare al cliente la differenza e aggiungere un buono sconto 10 % per i nuovi acquisti! Questa garanzia non si

applica alla fornitura di mobili e accessori per la casa acquistati online e alle offerte, in cui questi prodotti sono soggetti a vendita promozionale o svendita.

3. Lesnina - un marchio d’azienda con un potenziale di crescita

Una storia ricca e una visione chiara. La tradizione di Lesnina risale al 1949 con la costituzione della società LES (legno). Nel 1956 viene rinominata in Lesnina, una società per il commercio del legno, prodotti in legno e materiali da costruzione. Nel 1973 subisce una nuova trasformazione e diventa una compagnia con quattro organizzazioni di base. Il più importante tra queste è quella specializzata in commercio interno. Nel 1989 la rete di vendita si ritira dal sistema assumendo il nome di MI Interni moderni. Sotto la ex Jugoslavia la nuova azienda si articola in 53 punti vendita, di cui 9 in Slovenia. Dopo il crollo della Jugoslavia, la compagnia si limita a operare in Slovenia, cosa che richiede un approccio strategico completamente nuovo.

Nel 1998, l’azienda si trasforma tramite una nuova strategia in una società per azioni, che riprende il nome di Lesnina. Undici anni dopo, nel 2009, Lesnina apre il suo più grande centro commerciale a Lubiana. Dal 2010 fa parte del gruppo XXXLutz, che attualmente comprende più di 200 punti vendita di mobili e opera sul mercato con nomi diversi. Dopo essersi unita al gruppo XXXLutz, Lesnina è rimasta un'entità commerciale indipendente e ha mantenuto il suo nome.

Un marchio con una presenza a livello regionale

Lesnina è un centro vendita per tutti coloro che vogliono creare una casa calorosa e apprezzare un rapporto genuino, utile e di fiducia con il fornitore, non solo per quanto riguarda i prezzi. L’azienda investe sulla fiducia dei clienti, tiene conto delle loro esigenze, offre servizi di qualità e crea un piacevole ambiente di acquisto. Comprende prodotti con diversi livelli di prezzo e di comprovata qualità.

Grazie al sinonimo di qualità acquisito, il suo design e la sua affidabilità, con un personale di vendita altamente specializzato, Lesnina occupa nella regione la posizione di leader. Oggi siamo il rivenditore di mobili e prodotti per la casa più riconoscibile e più grande sul mercato sloveno e croato e negli ultimi anni ci stiamo anche diffondendo in Serbia.

Dipendenti soddisfatti

La chiave per ogni azienda di successo sono i suoi dipendenti. Vogliamo persone soddisfatte nei nostri luoghi di lavoro, quindi creiamo un ambiente in cui i nostri colleghi possano sviluppare le loro potenzialità, idee e creatività. Ci occupiamo dello sviluppo delle competenze dei lavoratori, poiché permettiamo loro di partecipare a laboratori, seminari, corsi di formazione e anche lavori individuali assistiti da specialisti. Offriamo opportunità ai principianti, cioè a coloro che hanno appena completato la scuola e che cercano nuovi percorsi di carriera, così come ai tirocinanti dalle scuole superiori e dalle università, che trovano da noi la possibilità di un impiego finiti gli studi. Osserviamo e apprezziamo l'ambizione individuale, che cerchiamo di incoraggiare con programmi di formazione e

altri riconoscimenti, poiché vogliamo rendere il nostro ambiente di lavoro un luogo felice. Solo in questo modo possono essere creati i migliori servizi!