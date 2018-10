Lettera "sospetta" a giornalista "scomoda", evacuata la sede di Radio Capodistria

L'intero stabile di Radio Capodistria, storica emittente in lingua italiana della cittadina istriana, è stato evacuato d'urgenza questa mattina intorno alle ore 9 dopo che è stato lanciato l'allarme per una lettera "sospetta" destinata alla giornalista di TV Slovenia Evgenija Carl, come riportato proprio da Radio e TV Capodistria In precedenza la stessa giornalista aveva ricevuto un'altra lettera dal contenuto "sospetto".

La testimonianza di una giornalista

"Mesi fa alla fine dopo averla analizzata si era appurato si trattasse di farina" ci ha detto la giornalista di Radio Capodistria Barbara Urizzi raggiunta telefonicamente. "Sul posto è arrivata un'unità speciale da Lubiana - ha continuato Urizzi - che nel giro di qualche ora dovrebbe essere in grado di comunicare il contenuto della lettera".

"La posta della radio e della televisione (due edifici distinti ndr) arriva nello stesso stabile. Dopo l'allarme chi era al primo piano è stato costretto a rimanere all'interno mentre altre persone sono state mandate fuori. Noi non possiamo entrare in studio, tra qualche ora sapremo quando potremo riprendere". Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco e Polizia.