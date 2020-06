Triestino fermato a Napoli, trasportava migliaia di libri per bambini potenzialmente cancerogeni

Oltre 5.500 tra libri di fiabe per bambini e capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di tre distinti interventi, tra Napoli, Volla e San Giuseppe Vesuviano. Durante un controllo su strada, il Gruppo Pronto Impiego ha fermato all'altezza dell'uscita Capodichino della tangenziale di Napoli, un 53enne di -highlighted">Trieste alla guida di un camion carico di 3300 volumi trasportati senza la relativa documentazione fiscale che ne attestasse la provenienza.

I successivi approfondimenti hanno permesso di riscontrare che i libri, dal titolo "Sfida il Signor S con Lui' e Sofì", erano non soltanto privi di qualsiasi collegamento con la casa produttrice, ma anche assemblati con materiali di scarsa qualità e potenzialmente cancerogeni. Gli stessi, che avrebbero "fruttato" oltre 50.000 euro di guadagni illeciti, sono stati sottoposti a sequestro e il responsabile è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.

Nel corso di due ulteriori distinti interventi, sono stati scoperti, in un maxi store di Volla e in un esercizio commerciale di San Giuseppe Vesuviano, 2200 capi di abbigliamento con noti marchi contraffatti pronti per essere messi in commercio ingannando i consumatori. Sugli stessi era stato apposto illecitamente il logo dei noti youtuber "Me contro Te", particolarmente conosciuti tra i più giovani. Denunciati i responsabili, un 43enne di Acerra e un 28enne di San Gennaro Vesuviano, per contraffazione e ricettazione.