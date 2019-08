Ladro da spiaggia "beccato" a Staranzano, condannato per direttissima a 2 anni

Un uomo di 57 anni originario della Campania è stato condannato dal Tribunale di Gorizia a due anni di reclusione per aver trafugato un portafogli da una borsetta di una donna nei pressi del lido di Staranzano. L'episodio, verificatosi nella mattinata di sabato 17 agosto, risulta essere solamente l'ultimo di una lunga serie di furti commessi nelle spiagge del monfalconese e denunciati alla Polizia di Stato di Monfalcone.

I fatti

Partendo proprio dalle denunce presentate nelle settimane precedenti, gli agenti del Commissariato della città dei cantieri hanno dato il la ad una serie di controlli in borghese e perlustrazioni sistematiche del litorale, riuscendo così ad individuare il soggetto, già noto alle forze dell'ordine e sospettato "di aver già compiuto altri furti". L'area del lido di Staranzano e le spiagge vicine nei mesi estivi vengono prese d'assalto dai bagnanti che spesso lasciano incustodite le proprie cose.

Una signora aveva lasciato la sua borsa in spiaggia e l'uomo, con destrezza, si è avvicinato impossessandosi del portafogli e allontanandosi con disinvoltura. Tutto questo però è stato notato dagli agenti in borghese i quali, cogliendo E.R. in flagranza di reato, hanno fatto scattare le manette. Al termine delle incombenze di rito, E.R. è stato portato nel carcere di Gorizia a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo isontino.

Nella mattinata di ieri lunedì 19 agosto infine, il giudice ha condannato il ladro a due anni di reclusione, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo stesso uomo, secondo la Questura di Gorizia, sarebbe gravemente indiziato per alcuni furti commessi la scorsa settimana oggetto di indagine da parte delle stesse forze dell'ordine.