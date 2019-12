LifeClass Hotels & Spa Portoroz: Capodanno 2020 al mare all'insegna del benessere

Dopo i festeggiamenti di rito, il risveglio non potrebbe essere più dolce, con il sole che filtra attraverso i vetri di una delle camere del 5 stelle Mind Hotel Slovenija, parte del resort LifeClass Hotels & Spa Portorož. E una volta socchiusa la finestra, per far entrare l'aria frizzante del mattino, i primi momenti della giornata saranno resi ancora più piacevoli dalla balsamica essenza liberata dai pini marittimi della promenade che unisce Portorose a Pirano. Per darsi la carica, poi, e vivere al meglio il resto della mattinata, è perfetta la ricca colazione con un tocco di glamour, e il buffet speciale dedicata al 1° gennaio, con mini-crêpes, estratti di frutta e verdura fresca, salmone marinato, miele di favo e, perché no, un calice di champagne!

Un po' di attività fisica per entrare nel nuovo anno più sicuri di sé

È risaputo, il moto fa star meglio anche l'umore e se lo si unisce al wellness, l'effetto è amplificato. Il resort, con le Terme Portorož, offre ai propri ospiti ben 700 m2 di superficie acquatica, la possibilità di nuotare in acqua di mare riscaldata e in acqua termale, 7 differenti tipologie di sauna, 3 differenti aree massaggi. Senza dimenticare i programmi di trattamenti mirati, elementi ideali per una piacevole giornata di relax e wellness. Quel giorno in più, appunto, che il 2020 porterà con sé dovrebbe essere speso concedendosi una coccola di benessere!

Una notte di passaggio a ritmo di danza

Il resort LifeClass Hotels & Spa Portorož è famoso per i propri gala dinner e le feste di Capodanno. E l'ultima notte del 2019 sarà caratterizzata da sorprendenti esperienze di gusto, pensate per avvolgere i 5 sensi, musica dal vivo e danza fino alle prime ore del mattino. E per segnare il saluto dell'anno vecchio a quello nuovo, il conto alla rovescia sarà accompagnato dall’immancabile champagne e dalla torta di Capodanno. Il programma della serata di Capodanno nel resort LifeClass Hotels & Spa include: cena gourmet con le prelibatezze internazionali e quelle istriane, musica dal vivo con diversi gruppi musicali e ballo, brindisi e torta a mezzanotte, buffet after midnight.

Profumo di cannella e dolce eco delle onde del mare

L'abbinamento vacanze di Natale, piccoli peccati di gola e fumanti bevande calde è irrinunciabile. La vicinanza del mare lo renderà ancora più bello. E se mancherà ancora qualche regalo da acquistare, il mercatino di Natale di Portorose, incorniciato dal blu dell'Adriatico, è una preziosa fonte di suggerimenti: il pluripremiato olio di oliva degli uliveti della zona, i fiocchi di sale delle saline, utilizzati dagli chef di tutto il mondo e il cioccolato artigianale. Eccellenze che sono perfette per testimoniare affetto, amore, vicinanza. E che possono essere un dolce ricordo per tenere con sé il piacere di quel giorno in più, trascorso in compagnia delle persone a cui si vuol bene.

