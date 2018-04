Lignano: tante novità e nuovi servizi per l'estate 2018

Novità in arrivo per la spiaggia di Lignano, che dal 1 maggio accoglierà in anteprima i turisti prima dell'inaugurazione ufficiale di domenica 6 maggio.

Nella spiaggia di Sabbiadoro per l'estate 2018 palestra all'aria aperta al Beach Village, dove potrete scegliere tra lo spinning, fitenss con animazione o la parete di roccia.

Un comodissimo servizio Click&Drink sarà in funzione ai gazebo dell'ufficio 10 e dagli ombrelloni dell'ufficio 11. Si potranno ordinare gelati, snack e bevande direttamente sotto l'ombrellone.

Un nuovo parco giochi inclusivo attenderà i bambini nell'isola dei prati, fra l'ufficio Aurora e l'ufficio 6.

Per quanto riguarda la spiaggia di Pineta verrà creata un'area vip al Bagno 3 con lettini provvisti di materassino e parasoole, ombrelloni più grandi, bagnino dedicato, e servizio di carica cellulari. Inoltre potranno accedere al Kinesis Beach Beauty & spa by Comfort Zone, un centro benessere con vasca idromassaggio e trattamenti eseguiti all'aperto.

A Riviera infine nuovi maxi imbrelloni di paglia al Bagno 1, provvisti di tavolino, appendiabiti e divanetto a due posti e chiosco Tropical con degustazioni di cocco.



