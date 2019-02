Limitazioni al traffico per inquinamento: chi può circolare

Il Sindaco, a seguito di specifica comunicazione dell’ARPA-FVG, ha firmato un'ordinanza di blocco del traffico nel centro cittadino con contestuale richiesta di ridurre il riscaldamento degli edifici, per quattro giorni, da oggi martedì 19 a venerdì 22 febbraio, nella fascia oraria dalle ore 15 alle 20.

Le deroghe

Di seguito le deroghe principali (per la lista completa vedere l'Ordinanza). Possono circolare:

- veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling)

- veicoli ad emissione zero

- veicoli che utilizzano metano o GPL

- autoveicoli omologati EURO 6

- autoveicoli omologati EURO 5

- autoveicoli omologati EURO 4

- motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 3

- veicoli adibiti al trasporto pubblico

- veicoli al servizio di invalidi con contrassegno

- veicoli adibiti al servizio di "stato", servizi pubblici/pubblica utilità

- veicoli con targa di riconoscimento CC o CD e con targa prova

- veicoli utilizzati dagli organi di stampa, dai ministri di culto, medici e veterinari in visita domiciliare urgente.