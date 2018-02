Assegni di studio: confermato in 33 mila euro il limite massimo di Isee

È stato confermato, per l'anno scolastico 2017/2018, il tetto massimo di Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in 33mila euro, per poter accedere agli assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Lo ha determinato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, fissando le tre fasce per l'applicazione dell'ordine di priorità nella concessione del beneficio; la prima fascia prevede un valore massimo di Isee fino a 16.500,00 euro, la seconda da 16.500,01 a 22.000,00 euro e l'ultima da 22.000,01 a 33.000,00 euro.

Gli assegni verranno erogati tenendo conto della condizione economica del beneficiario, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore Isee e sono destinati ai nuclei familiari che hanno al proprio interno studenti iscritti alla scuola superiore.

Nella stessa seduta la Giunta regionale ha fissato anche la misura massima per la concessione di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, confermando in 730 euro la misura massima degli assegni per la scuola primaria; in 1.030 quella per la scuola secondaria di primo grado e in 1.430 per la scuola secondaria di secondo grado.

Questi valori riguardano la prima fascia di reddito Isee (da 0,00 a 20.000,00 euro) che si riducono per la seconda fascia (da 20.000,01 a 25.000,00 euro) al 75 per cento del valore massimo e al 50 per cento per la terza fascia (da 25.000,01 a 33.000,00 euro). I tre scaglioni di Isee vengono individuati ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità per la concessione del contributo.

La delibera conferma anche in questo caso il limite massimo dell'Isee ai fini dell'ammissibilità del beneficio in euro 33.000,00.

Il termine di presentazione delle domande, sia per l'accesso agli assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo per chi frequenta le scuole secondarie di secondo grado, sia per quelli a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, è stato fissato al 30 aprile 2018.