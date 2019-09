Lite con coltello in via Curiel: denunciato 22enne

Una coppia litiga e un terzo interviene con un coltello per difendere la ragazza. È successo ieri mattina: la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello un cittadino russo, A.B., 22enne. Il giovane è intervenuto a difesa di una ragazza che stava discutendo con un altro ragazzo per futili motivi. La Volante intervenuta in via Curiel ha identificato un gruppo di ragazzi e, ricostruito l’episodio, ha denunciato il russo.

Ieri pomeriggio è stato anche denunciato un cittadino italiano, R.H., nato nel 1979 a Portogruaro (Ve). In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza) ha minacciato in via Settefontane un altro uomo per motivi personali.