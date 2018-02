Lite fra stranieri davanti al McDonald’s: interviene la Polizia

Disordini serali in piazza Goldoni. Non è la prima volta che nei pressi del McDonald si verificano liti o risse tra gruppi di giovani. Questa sera, 1 febbraio, il diverbio è stato sedato dall’arrivo della Polizia con le volanti partite sala vicina Questura. Non risulterebbero feriti tra i protagonisti (stranieri dell’Est Europa) dell’accesa lite: gli agenti hanno provveduto a separarli e poi identificarli per eventuali procedure di rito.