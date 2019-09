Grave trauma cranico dopo una "lite" tra ragazzi: 22enne in prognosi riservata

"Ci stavamo spintonando per gioco": così hanno dichiarato due ragazzi alla Polizia di Stato, intervenuta stanotte in piazza Sant'Antonio per quella che sembrava una lite. Dopo poco uno dei due, un giovane di 22 anni, ha iniziato a sentirsi male ed è stato portato al pronto soccorso dai sanitari del 118. Gli è stata diagnosticata una frattura del cranio con emorragia ed è stato operato d'urgenza nella notte. Si trova ora nel reparto rianimazione dell'ospedale di Cattinara in prognosi riservata.