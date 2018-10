Lite sulle Rive: 22enne in coma

Durante una lite sulle Rive di Trieste, un giovane romano di 22 anni è caduto a terra ed ha battuto la testa sul marciapiede. È successo questa notte poco prima delle 3.00. La notizia è stata riportata da Tgr Rai FVG specificando che,all'arrivo del personale del 118, il ragazzo era in coma.

Il 22enne attualmente è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Cattinara per un grave trauma cranico.

Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso della Polizia.