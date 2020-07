Lite tra vicini per lavori in un terreno: interviene la Polizia

Dei litigi tra vicini di casa hanno reso necessario l'intervento della Polizia in via dei Moreri e a Banne. È successo ieri pomeriggio, i dissidi sono nati per problematiche inerenti la concessione di un terreno agricolo e lavori eseguiti nelle parti comuni. È stata richiesta la presenza delle Volanti del Commissariato di Duino-Aurisina e della Questura.

