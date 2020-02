Litigano e spaccano bicchieri in un bar di Aurisina: nei guai due ventenni

Bicchieri rotti, danni al bar e disturbo agli avventori per il litigio di due ventenni: è successo in un bar di Duino Aurisina domenica notte. La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento e disturbo alle persone i due ragazzi, entrambi residenti nel comune di Duino Aurisina. Si tratta di J.T., nato a Monfalcone, e di P.C., nato a Trieste. I due hanno litigato animosamente all’esterno di un bar di Aurisina, arrecando molestie ad altri avventori e danneggiando alcuni bicchieri e una griglia divisoria in legno. Sul posto si è recato un equipaggio del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina. Identificati i due e ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica.