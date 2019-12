Litigio sulle rive: due ventenni multati per ubriachezza

Urla e spintoni tra due ragazzi poco più che ventenni davanti a un locale in zona rive: la Polizia interviene e li sanziona per ubriachezza. È successo questa notte, coinvolti un 22enne di nazionalità albanese e un 20enne italiano. La Polizia è stata chiamata in tempo ed è intervenuta prima che la situazione degenerasse, infatti non ci sarebbero stati feriti. Sul posto anche la Polizia Locale.