Cimitero di Sant'Anna, al via la riqualificazione del campo dedicato ai bambini

L’assessore Lodi recentemente ha portato in giunta una delibera per le manutenzioni straordinarie cimiteri con un impegno di spesa di euro 250.000 al fine di effettuare diversi interventi manutentivi all’interno del cimitero di Sant Anna . Per Lodi la scelta è stata quella di inserire nel bilancio una voce specifica per cimiteri necessaria al fine di intervenire in situazioni carenti di manutenzione.

In particolare è stato inserito anche un progetto di riqualificazione del campo 40, dedicato ai bambini, a seguito di una mozione del consigliere Porro e Giacomelli (Fdi) accolta subito con favore e già fatta propria. Nel dettaglio, si procederà con il rifacimento dei vialetti principali e secondari, verranno effettuati interventi manutentivi anche all'asfalto che si trova in uno stato di deterioramento e verranno sistemanti i basamenti degradati delle tre fontanelle in pietra naturale.