Immaginario Scientifico e masserizie esuli al Magazzino 26: lavori da 3 milioni di euro (FOTO)

Lavori in corso per la realizzazione di nuovi spazi dedicati ai musei del Magazzino 26 in Porto Vecchio. Sarà questa la futura collocazione dell'Immaginario Scientifico in vista di Esof, opera in cui saranno investiti 2 milioni di euro. Un ulteriore lotto di un milione (si parla di risorse comunali) sarà dedicato ai piani superiori del Magazzino 26 per il trasferimento delle masserizie degli esuli e una prima collocazione del Museo del Mare, che troverà in seguito la sua definitiva sede nella parte sinistra del magazzino in questione con l'importante e ambizioso progetto dell'architetto Guillermo Vazquez Consuegra, per cui saranno invece stanziati 33 milioni di euro. “Entrambi i lotti, da 3 milioni in tutto, saranno completati entro tre mesi con qualche settimana di differenza - ha dichiarato in conferenza stampa l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi -. In questo tempo - contiamo di riqualificare adeguatamente questa parte del Magazzino 26”.

“Nel Porto vecchio saranno investiti 70 milioni di euro, di cui 50mila euro provenienti dal ministero dei beni culturali e altri 20 dal Comune per il Centro Congressi e per queste ultime opere di ristrutturazione” ha dichiarato l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi: “Tra 4 o 5 mesi vedremo la configurazione del porto Vecchio, dalla rotonda in poi sono già visibili strade e arredo urbano. Nel Magazzino 26 si trasformerà nel 'grande attrattore culturale transfrontaliero'. Nel 2019 Trieste ha fatto dei numeri straordinari: circa un milione e 70mila turisti con 750mila visitatori nei nostri musei. Investimenti nelle nostre realtà museali i quest'area daranno una grande spinta all'economia”.

