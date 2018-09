Logo "Intriesteing" su 100mila mappe, Famulari (Pd): «Un danno per la città»

«Trieste non può continuare ad affidare la sua promozione turistica all'improvvisazione o alle suggestioni fantasiose. Occorre una programmazione seria, di scala euroregionale e degna della terza meta turistica della Regione». Lo afferma la segretaria provinciale del Pd di Trieste commentando l'annuncio dell'assessore al Turismo Maurizio Bucci, della stampa di 100mila copie della mappa della città corredata dal logo "InTriesteing" destinate ai turisti in visita.

Le critiche

«In questi anni abbiamo visto che le potenzialità turistiche di Trieste sono grandissime - continua Famulari - e che i flussi dall'Austria sono sempre più importanti: non sciupiamo un'attrattivita' in crescita con iniziative dilettantesche. Con rispetto per la fatica di chi si è cimentato, non si può non rilevare che il logo InTriesteing arriverà incomprensibile nelle mani dei turisti, slegato da qualunque coordinamento d'immagine e fuori da qualunque vera campagna di comunicazione».

"Giunta inefficiente"

«Non bastava la dimostrazione di inefficienza che la Giunta Dipiazza ha dato - ha aggiunto Famulari - trasformando la "notte bianca" in un confuso sovrapporsi di negozi aperti e chiusi, in cui l'unico elemento di vera attrattiva pare essere stato la mortadella a da 300 chili distribuita ai passanti. Non bastava la goffaggine di aver inserito un esercizio pubblico, per quanto rinomato, nelle tappe suggerite agli ormai pochi croceristi in scalo alla Stazione Marittima. Non basta ancora aver trasformato il centro di Trieste in accampamento per mercatini di altalenante qualità. Il centrodestra - conclude - doveva osare l'inosabile».