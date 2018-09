Venerdì al magazzino 26 il "Concerto per Lorenzo"

Venerdì 21 settembre alle 20.30 presso il magazzino 26 del Porto vecchio ci sarà un appuntamento a cui molti cittadini non mancheranno. Si tratta del "Concerto per Lorenzo", una serata di musica e jam session dedicate alla memoria del musicista Lorenzo Fonda, prematuramente scomparso nei primi giorni di luglio. Maurizio Bucci, assessore al Turismo del Comune di Trieste, conosceva bene Lorenzo di cui era grande amico, suonandoci assieme ogni tanto all'Antico Spazzacamino di via Settefontane nei giovedì in cui era d'obbligo per moltissimi musicisti triestini riunirsi e suonare tutti assieme.

La serata

Durante l'evento di venerdì saranno numerose le band e i solisti che si esibiranno: sul palco si alterneranno i Berimbau, Drum Line, Simone Blondeau, Tiziano Bole e Francesca Bergamasco, Gabri e Monte, Sandra e Brambo, Andrea Binetti e Corrado Gulin, Clanfadiesis, Pokamusa, Tiziano Bole e Alexia Saverio Galianese, Kynd of Groove, Easy, Viru Trio, J.P.S., Paz Manera, Maniax e i Magazzino Commerciale. Il concerto rappresenta il recupero della serata che si sarebbe dovuta tenere il 14 agosto scorso e annullato per maltempo. L'ingresso è libero. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Trieste "Servizi Teatrali", la Casa della Musica/Scuola 55 e gli assessori al Turismo Maurizio Bucci e alla Cultura Giorgio Rossi.