Lotteria Italia, la dea bendata regala 140 mila euro a Trieste e Muggia

"I soldi non fanno la felicità ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metro". La frase attribuita all'indimenticata diva del cinema Marilyn Monroe descrive con precisione l'atmosfera che regnerebbe in casa del fortunato vincitore che, dopo aver controllato il numero di serie del biglietto della Lotteria Italia comprato a Trieste, ha scoperto di aver vinto ben 100 mila euro. Il M 160464, questo il numero baciato dalla dea bendata, è risultato vincente per quanto riguarda i premi di seconda categoria.

I premi di seconda categoria

Se il Friuli festeggia con il secondo premio da due milioni e mezzo di euro (P 463112 il numero di serie del biglietto staccato a Gonars ndr), anche la Venezia Giulia può dirsi soddisfatta. Muggia e Gorizia infatti portano a casa un gruzzoletto riferito ai premi di seconda categoria e pari, rispettivamente, a 40 e 20 mila euro. Nella cittadina rivierasca sono due i biglietti vincenti, mentre nel capoluogo isontino uno solo (F 139463 il numero di serie ndr). Per chiudere la striscia fortunata in regione, anche Pordenone viene baciata dalla fortuna, sempre grazie ad un biglietto risultato vincente nella categoria da 20 mila euro.

Infine la notizia del primo premio. Il biglietto del primo premio, pari a cinque milioni di euro, è stato venduto a Torino. In questo caso, la felicità del fortunato vincitore sarà evidente.