"Luceverde", l'app sul traffico in tempo reale arriva anche a Trieste

L'app “Luceverde”, il servizio ACI di Informazione sulla Mobilità in tempo reale dedicato ai cittadini e ai turisti, arriva anche a Trieste. Il progetto, nato dalla sinergia fra l’ACI e la Polizia Municipale di Trieste, utilizza le più moderne tecnologie, personale altamente specializzato e grazie alla collaborazione con le Polizie Municipali, gli Enti gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico su tutte le modalità di trasporto, realizza un servizio di infomobilità all’avanguardia, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale. Alla presentazione di stamane sono intervenuti il vicesindaco Paolo Polidori, il responsabile ACI del Servizio Infomobility, Danilo Spizuoco, il Comandante della Polizia Locale Walter Milocchi e il Social Media Manager del Comune Christian Tosolin.

Informazioni in tempo reale

“E’ un progetto di grande utilità che vede Trieste quale 10a città in Italia ad ottenere questo nuovo strumento che va ad affiancare i già ottimi risultati ottenuti con canali come Telegram dell’Amministrazione comunale che ha già raggiunto i 6000 iscritti – ha sottolineato il vicesindaco Paolo Polidori nell’introdurre la presentazione -. Realizzato in collaborazione con la Polizia Locale e l’ACI, ci ha visti coinvolti fin da subito con entusiasmo. L’obiettivo è portare il maggior numero di informazioni a diverse categorie di utenti, dai turisti ai cittadini. Una serie di informazioni utili a chi arriverà nella nostra città. Un sistema semplice ed efficace per uno strumento innovativo che fornirà informazioni su parcheggi, lavori in corso, problemi dei mezzi pubblici, chiusure strade, in base alle informazioni trasmesse dalla Polizia Locale e poi inserite in appositi ‘notiziari’ quindi diffuse alle emittenti locali che le trasmetteranno tramite radio e web e dal sito di Luceverde, già linkati sulla pagina del Servizio Mobilità del Comune. E’ inoltre disponibile l’APP (Luceverde) per smartphone e tablet che offre la possibilità a tutti di essere in tal modo agevolati nell’acquisizione delle informazioni. In definitiva si potrà avere nell’immediato una ‘fotografia generale della situazione’ a livello locale – ha aggiunto -. Un servizio del tutto gratuito per l’Ente e per i cittadini”.

Tecnologie evolute e personale esperto

“L’Automobile Club d’Italia sta sviluppando questo progetto a livello nazionale e l’ha voluto sottoporre all’Amministrazione di Trieste ricevendo subito sostegno e appoggio per fornire un servizio che poche città hanno attivato – ha spiegato Danilo Spizuoco -.Trieste è la decima città d’Italia, con Roma, Milano, Genova, Modena, Pescara, Vicenza, Salerno, Trapani e Prato. Questo servizio renderà la mobilità più agevole, perché le notizie che a vario titolo interessano gli automobilisti e tutti coloro che si muovono in città, saranno diffuse in tempo reale e comunicate ai cittadini tramite radio, sito web, APP e un moderno Contact Center (800.18.34.34) che unisce tecnologie evolute e personale esperto per informare gli utenti in movimento. Così sarà possibile conoscere la presenza di cantieri, eventi e incidenti sulla propria strada, attraverso notizie affidabili e certe”.

Le radio che hanno aderito al servizio

Le emittenti radiofoniche di Trieste che hanno già aderito al servizio sono Radio Attività Trieste, Radiopuntozero, Radio Diffusione Europea e Viva la Radio!.