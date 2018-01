Luci gialle per Giulio Regeni: illuminato il palazzo della Regione in ricordo del giovane ricercatore

Il palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, sede della presidenza

regionale, ieri, giovedì 25 gennaio, si è illuminato di giallo per ricordare, a due anni dalla scomparsa, la figura e la tragica fine di Giulio Regeni.

Un gesto questo che rientra tra le attività avviate dalla Regione in memoria del ricercatore universitario di Fiumicello rapito e ucciso nel 2016 in Egitto, dove si trovava su incarico dell'Università di Cambridge.

Un'iniziativa volta anche a rimarcare la necessità che sull'intera vicenda collegata al sequestro, alla tortura e all'uccisione di Giulio Regeni venga fatta definitiva chiarezza.

