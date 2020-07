A settembre torna “Maker Faire Trieste”: due giorni di festa dell’ingegno, creatività e scienza

Let’s MAKE it! Scienza, tecnologia, innovazione, creatività e… tantissimo divertimento! Per celebrare degnamente il festival “Science in the City” di ESOF2020, a settembre arriva in centro città il tradizionale appuntamento della Trieste (non-più-Mini) Maker Faire –che dal 2014 attira ogni anno migliaia di visitatori nel campus del Centro di Fisica di Miramare– che diventa più grande, abbraccia la scienza e le tecnologie spaziali e si sposta nella prestigiosa e affascinante sede del “salotto buono” della città di Trieste! Nel centro di Trieste molte centinaia di makers e scienziati per due interi giorni di festa accompagneranno tutti –passanti e cittadini giovani e meno giovani, appassionati della prima ora e curiosi last minute– in un entusiasmante viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per scoprire insieme invenzioni e progetti stupefacenti, sempre imparando ma alla maniera del maker: divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. La Maker Faire Trieste –in questo anno 2020 che, pur nelle mille difficoltà del periodo, onora il capoluogo giuliano del titolo di città europea della scienza– perde il “Mini” nel titolo per crescere a livello internazionale e incorpora al suo interno un settore dedicato alla scienza e uno incentrato invece su scienza e tecnologia dello spazio. Insomma, la già spettacolare festa dell’ingegno e della creatività si reinventa e si espande: lasciamoci quindi entusiasmare per due giorni interi dai maker e dalle loro tecnologie, dagli scienziati e dalle loro idee, ma soprattutto da un futuro che è già il nostro presente. Oggi, 2 luglio 2020, si apre la Call 4 Maker! La Maker Faire Trieste si svolgerà venerdì 4 e sabato 5 settembre, ma i progetti e le spettacolari invenzioni dei maker non si improvvisano all’ultimo minuto.

Il bando

Per questo motivo, già a partire da oggi si aprono le iscrizioni della “Call for Maker”, il bando aperto a maker, inventori, creativi, artigiani digitali e tradizionali, studenti e cittadini amanti della tecnologia e appassionati del “fare” di ogni provenienza, italiani e stranieri. Dando a tutti l’opportunità di iscrivere gratuitamente i progetti che hanno appena realizzato durante il lockdown o che realizzeranno in questa calda estate (ricordiamo: progetti che non siano solamente delle idee “teoriche”, ma includano uno o più prototipi originali da dimostrare al pubblico, presentati in modalità il più possibile interattiva (sempre nel rispetto delle regole antiCovid-19) e coinvolgente per tutte le età, possibilmente anche attraverso dimostrazioni, piccoli spettacoli o performance), attraverso questa Call potremo fornire loro: uno spazio espositivo adeguato all’interno di tendoni o “casette” proprio al centro del salotto buono di Trieste (l’evento avrà una collocazione diffusa fra Piazza della Borsa, Piazza Verdi e Piazza dell’Unità d’Italia) oppure in aree coperte o scoperte, per progetti che lo necessitino per dimensioni o caratteristiche; il vantaggio di pubblicizzare i loro progetti sul sito web trieste.makerfaire.com; l’accesso privilegiato al tradizionale incontro conviviale “Maker’s party” e –per i maker che arrivano da lontano– anche la possibilità di pernottare gratuitamente. Come già negli anni scorsi abbiamo il sostegno istituzionale e finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è nostro partner e co-organizzatore dell’evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale attraverso la rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. La maggioranza dei maker proviene solitamente dalle quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni si attendono anche espositori da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. Tutti possono essere maker! La Call for Maker è disponibile fin da oggi sul sito ufficiale http://trieste.makerfaire.com e rimarrà aperta fino al 16 agosto.

Non solo maker

E se mi sento più ricercatore/divulgatore che maker? La Maker Faire Trieste 2020 non sarà solamente un’esposizione di invenzioni, progetti e prototipi originali dei maker, ma comprenderà anche un settore per scoprire e interagire con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia dello spazio (in preparazione alla NASA Space Apps Challenge che si svolgerà poi a ottobre a Miramare): per favorire la massima presenza di divulgatori, scienziati, istituti di ricerca e singoli entusiasti di scienza e tecnologia apriamo oggi anche per loro la Call for Maker con la possibilità di iscrivere progetti di ricerca, innovazione, didattica STEM, divulgazione della cultura tecnico-scientifica, scienza e tecnologia dello spazio, e ogni altro argomento pertinente. L’invito è rivolto agli istituti scientifici, accademici ed educativi della nostra regione e delle nazioni limitrofe, come pure a singoli appassionati, ad associazioni e a imprese private di ogni tipologia, le attività potranno essere svolte in italiano oppure in inglese, dovranno essere gratuite per il pubblico e sempre senza finalità di lucro (se giudicate di particolare interesse e valore, alcune attività potranno essere supportate finanziariamente oltre che logisticamente dall’organizzazione dell’evento o da sponsor privati) e sono invitate ad aderire il più possibile alla filosofia dell’imparare facendo –tipica del format internazionale dei Science Picnic a cui ci ispireremo, basato sulla massima interattività, sul divertimento e sul coinvolgimento del pubblico a 360 gradi, attraverso esperimenti interattivi, piccoli spettacoli coinvolgenti, incontri con divulgatori e scienziati, ed exhibit didattici e creativi, il tutto allo scopo di promuovere la scienza e la tecnologia (spaziali e “terrestri”).

Iscrivetevi!

Obiettivo primario dei nostri eventi è quello di avvicinare soprattutto i giovani al lato creativo di questi campi del sapere umano, di appassionarli al loro affascinante mondo e, perché no, di incuriosirli verso un possibile futuro professionale in questi ambiti, ma il pubblico a cui i partner e gli espositori si rivolgono potrà spaziare da quello dei giovanissimi fino agli adulti. Non sono previste attività dedicate espressamente alla scuola, visto il periodo estivo di svolgimento dell’evento. Gli organizzatori hanno già ricevuto richieste di partecipazione da moltissimi maker singoli e in gruppo, e da vari altri partner (tra cui alcune delle principali istituzioni dedicate alla ricerca e alla divulgazione scientifica facenti parte del Sistema Trieste), ma la Call è appena iniziata ed è necessario compilare il form on-line per garantirsi un posto alla Maker Faire Trieste: attendiamo ancora numerosi contributi e proposte innovative da tutta la regione e oltre. Invitiamo quindi maker, inventori, artisti, creativi, artigiani digitali e analogici, docenti, ricercatori, studiosi, divulgatori e appassionati di scienza e di spazio a contattare quanto prima l’organizzazione per partecipare attivamente a questi eventi. Siamo infine aperti ad altre tipologie di collaborazione e proposte nello spirito di questo evento, anche da parte di potenziali sponsor privati che vogliano contribuire al suo successo con diverse modalità (informazioni sul sito web o contattando l’organizzazione).