Annegamento al Molo G di Barcola: grave 20enne

Si inabissa al largo del Molo G di Barcola, forse per un malore, i bagnanti tentano di salvarlo ma lo trovano dopo più di 15 minuti. È successo a un giovane poco più che ventenne oggi, domenica 9 giugno, intorno alle 18. I sanitari del 118 lo hanno portato a riva in arresto cardiaco, poi lo hanno intubato e hanno avviato la respirazione cardiopolmonare. Il ragazzo è stato poi trasportato a cattinara in codice rosso e le sue condizioni sono critiche.

Secondo le testimonianze sarebbero state allertate sia la Capitaneria di Porto che i Vigili del Fuoco ma non ci sarebbero stati sommozzatori disponibili sul territorio. I Vigili del Fuoco hanno confermato che il nucleo sommozzatori copre tre turni su quattro e, in caso di bisogno, durante il turno non coperto dovrebbe intervenire il nucleo di Venezia.

La notizia è in aggiornamento