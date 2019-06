Malore fatale in mare: donna deceduta al secondo Topolino

Trovata riversa e incosciente nelle acque del secondo Topolino a Barcola è deceduta nonostante i prolungati sforzi dei soccorritori. La povera donna, straniera e sulla sessantina, è stata inizialmente portata a riva dai bagnini, che hanno prestato le prime cure, poi sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato la respirazione cardiopolmonare per 50 minuti, sfortunatamente senza successo. Ancora non chiara la natura del fatale malore. Presente anche il marito ottantenne della donna, che è stato portato a Cattinara in stato di choc.