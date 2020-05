Malore improvviso mentre camminava sul sentiero: 53enne all'ospedale

Nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, un uomo si è sentito male mentre camminava da solo sul sentiero numero 12 che va dal Monte Grisa verso Prosecco, nei pressi della Vedetta Italia, ed ha chiamato i soccorsi poco dopo le 16 contattando il NUE112. La vittima, un triestino cardiopatico di 53 anni, è stata raggiunta sul posto in breve tempo da otto tecnici del Soccorso Alpino, dai Vigili del Fuoco, da un nucleo della Polizia in Mountain Bike e dal personale dell'ambulanza del 118. Stabilizzato sul posto, il 53enne è stato caricato, sofferente, sulla barella e trasportato per cinque minuti a piedi nel tratto lungo il sentiero fino all'ambulanza che attendeva in strada con destinazione Cattinara in codice 2. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.