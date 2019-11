Malore durante l'allenamento in palestra, salvata da un infermiere in pensione

Momenti di paura nella serata di ieri, 13 novembre, ad Aurisina. Una ragazza di 18 anni è andata in arresto cardiaco intorno alle 22 mentre si trovava nella palestra comunale ed è stata prontamente soccorsa da un infermiere del 118 in pensione che le ha praticato il massaggio cardiaco ed è riuscito a defibrillare la giovane.

La diciottenne si stava allenando con le sue compagne di squadra quando improvvisamente si è accasciata a terra. E' stato allertato il 112 che, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, ha guidato telefonicamente uno dei presenti affinchè procedesse con un massaggio cardiaco e il conseguente defibrillatore automatico esterno che si trovava in palestra.

Proprio in quel momento è arrivato però il padre di una delle compagne della giovane, un infermiere del 118 in pensione da pochi mesi e istruttore di Blsd, che ha preso in mano la situazione, praticando il massaggio cardiaco e riuscendo così defibrillare la ragazza. Una volta stabilizzate le sue condizioni, è stata portata Cattinara in Codice Rosso. La diciottenne è attualmente ricoverata presso il reparto di Rianimazione in coma farmacologico. Le sue condizioni sono stabili.