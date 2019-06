Malore in acqua al “Pedocin”: anziana a Cattinara in codice rosso

Si sente male in acqua al “Pedocin”, poi viene rianimata e portata in codice rosso a Cattinara. È successo oggi, alle 16.55 di domenica 23 giugno, a un’anziana signora di 86 anni, che ha avuto un arresto cardiorespiratorio e ha rischiato l’annegamento. Un salvataggio tempestivo ed efficiente da parte di tutti i soccorritori, a partire dai bagnini che l’hanno portata a riva e hanno effettuato il massaggio cardiaco per poi utilizzare il defibrillatore in dotazione allo stabilimento. L’ambulanza e l’automedica del 118 sono giunte sul posto in 4 minuti e il personale sanitario ha effettuato la rianimazione cardiopolmonare per 20 minuti, finché il cuore non ha ripreso a battere. La signora è stata quindi portata a Cattinara in codice rosso. Secondo i medici sussistono buone speranze di ripresa grazie alle ottimali tempistiche di intervento.