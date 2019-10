Malore alla fermata del bus in via Carducci, 45enne a Cattinara

Ha un malore, una guardia giurata chiama prontamente i soccorsi e il 118 lo porta in ospedale. L'episodio è accaduto questa mattina poco dopo le 8 presso una fermata del trasporto pubblico di via Carducci e ha visto coinvolto un triestino di 45 anni che è stato trasportato a Cattinara dall'ambulanza intervenuta. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale.

I fatti

Alessandro Pascuzzo fa parte dell'Istituto di Vigilanza Vedetta 2 Mondiapol. Pascuzzo stava attendendo l'arrivo di un autobus di linea quando improvvisamente un signore si accascia al suolo perdendo i sensi. "Mi sono avvicinato e ho chiamato immediatamente il numero di emergenza - ha riferito la guardia - richiedendo l'intervento di un mezzo di soccorso in via Carducci". "In un primo momento ho cercato di risvegliarlo - ha affermato la guardia - e ho cercato di stabilire una comunicazione, proprio per tenerlo sveglio".

Il 45enne triestino (D.L. le iniziali) riprende conoscenza ma, complice l'affaticamento nel respirare, chiude nuovamente gli occhi senza essere in grado di parlare, così come affermato da Pascuzzo. Passano pochi minuti e sul posto è arrivata un'ambulanza che ha successivamente trasportato D.L. a Cattinara.