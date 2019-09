Maltempo e allagamenti: 15 interventi dei Vigili del fuoco

Dopo le poigge torrenziali di ieri, lunedì 23 settembre, sono stati circa 15 gli interventi dei Vigili del fuoco tra Sistiana e Trieste. Le squadre del Comando provinciale sono partite per lo più per interventi di messa in sicurezza in abitazioni e negozi a causa di allagamenti. Per le piogge intense cadute in particolare nel primo pomeriggio, anche diverse strade nel centro città si sono allagate, come via Mazzini dove circa 15 centimetri di acqua hanno impedito alle persone di circolare a piedi.