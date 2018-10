Maltempo: 23mila senza elettricità in Fvg, altri 141 interventi dei pompieri (VIDEO)

Dopo l'impegnativa giornata di ieri, 29 ottobre, 141 sono stati gli interventi espletati dai vigili del fuoco del Fvg dalle 22 di ieri alle 10 di oggi, e ne rimangono ancora da effettuare altri 183. Come riporta Ansa Fvg, sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica in regione. Nella notte sono entrati in azione più di 200 volontari della protezione civile e i valori di pioggia e vento tra 27 e 29 ottobre sono tra i più alti degli ultimi trenta anni.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, sono 200 quelli attualmente operativi in regione, e viste le criticità idrogeologiche nelle cosiddette "Zone Rosse", Trieste e Goriza stanno prestando soccorso ai comandi di Udine e Pordenone. Nella fattispecie, Trieste ha inviato una squadra da 5 unità, 2 unità dotate di autoscala e una sezione operativa composta da 9 unità, mentre Gorizia manda 2 squadre per un totale di 10 unità. Resta inoltre operativa la sezione di colonna mobile del Comando di Gorizia in provincia di Belluno (9 unità).

In regione non si registrano solo criticità idrauliche ed idrogeologiche come allagamenti e smottamenti, ma anche danni e situazioni di pericolo dovute al forte vento. In giornata si prevede un miglioramento delle condizioni climatiche, ma permangono nel Pordenonese e nella provincia di Udine le criticità dovute ai livelli dei corsi d’acqua nonché rischi per possibili frane e smottamenti che possono interessare aree antropizzate e la viabilità.

La partenza dei vigili del fuoco di Trieste:

