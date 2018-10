Maltempo: 56 interventi dei vigili del fuoco nella giornata di ieri

Turni raddoppiati per i vigili del fuoco nella notte tra il 29 e il 30 ottobre: così ha disposto la direzione regionale vista la persistenza delle condizioni meteo, che hanno reso necessari (dalle 8 alle 22 di ieri, lunedì 29) 56 interventi in città.

Questa notte i vigili del fuoco permanenti in servizio nella regione sono stati 196 (46 del comando di Trieste, 33 del comando di Gorizia, 58 del comando di Udine e 59 del comando di Pordenone). Una sezione operativa della colonna mobile regionale composta da 9 unità e partita per supportare il comando provinciale di Belluno, 5 unità del comando di Gorizia più un autoscala e una sezione operativa del comando di Trieste (11 uomini) sono state inviate in supporto al comando provinciale di Udine.

Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di ieri gli interventi eseguiti dal comando di Trieste sono stati, appunto, 56, 21 dal comando di Gorizia, 162 dal comando di Udine e 58 dal comando di Pordenone; mentre gli interventi in attesa sono al momento 21 per Trieste, 11 per Gorizia, 110 per Udine e 70 per Pordenone. Si attende il computo degli interventi notturni.