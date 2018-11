Maltempo, Anas: "Riapre la SS55 'dell'Isonzo', chiusa per frana"

Si sono conclusi gli interventi sulla strada statale 55 “dell’Isonzo” per il ripristino del versante tra il km 4,900 e il km 6,700, chiuso al traffico da sabato 3 novembre a causa di un evento franoso, nei territori comunali di Jamiano e Doberdò, in provincia di Gorizia. Come annunciato da Anas, il tratto verrà riaperto al traffico nelle prossime ore, al termine delle ultime operazioni previste in loco. Gli interventi, eseguiti dalla Protezione Civile, hanno consistito nella rimozione di massi e detriti pericolanti.

