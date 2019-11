Danni del maltempo, 20 milioni di aiuti da Intesa San Paolo

Dopo la mareggiata che ha colpito le zone costiere del Friuli Venezia Giulia ha stanziato un plafond di 20 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell'eccezionale maltempo. A renderlo noto è lo stesso istituto bancario al fine di "di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare".

"In particolare - si legge nella nota - il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, alle realtà turistiche, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno subito danni, dando loro un sostegno finanziario dedicato. Inoltre, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo".

Le informazioni utili sono disponibili presso le filiali del gruppo. “Intesa Sanpaolo, riaffermando la vicinanza ai territori in cui opera e l’attenzione verso le necessità delle popolazioni – ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale – si è attivata subito in soccorso di tutte le realtà che stanno subendo danni per il maltempo, stanziando immediatamente un consistente intervento finanziario per il litorale regionale, compreso il suo litorale. Una prima e rapida risposta per rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività".