Maltempo: si ingrossano i fiumi del Fvg, ceduto il ponte sul Rosandra (FOTO)

A seguito delle abbondanti piogge cadute sul territorio regionale e nella vicina Slovenia si registra un innalzamento dei corsi d'acqua. In piena il torrente Rosandra, tanto che nella notte il ponte non ha retto la pinta delle acque ed è ceduto definitivamente. Lo comunica la Protezione Civile del Fvg in una giornata particolarmente problematica a causa del maltempo. Colpito soprattutto il Friuli ma nella notte diverse strade sono rimaste allagate nel centro triestino e a Muggia, nel mattino, è stata a lungo chiusa l'importante arteria di via Trieste per allagamento.

Sul territorio di Duino Aurisina, in questi istanti, il fiume Timavo ha superato l'argine allegando la zona antistante la chiesa di San Giovanni in Tuba.

Una squadra ha monitorato l'area in attesa dell'intervento dei tecnici Acegas per l'innalzamento delle chiuse.

Si consiglia la popolazione di non avvicinarsi agli argini dei corsi d'acqua per evitare possibili cadute e conseguente trascinamento dovuto alla corrente

Le foto di Gruppo AiB P.C. Duino Aurisina; Prostovoljni G.G. C.Z. Devin Nabrezina