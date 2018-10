Maltempo a Muggia, l'acqua invade la strada del Mandracchio (VIDEO)

Continua l'allerta meteo in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Colpite non solo la Carnia e le zone di montagna ma anche Trieste e le zone limitrofe. Di qualche minuto fa infatti il video (girato dalla Protezione Civile di Muggia) dell'acqua che dal porticciolo della cittadina rivierasca "straborda" e allaga la strada davanti al Mandracchio e a due passi dalla piazza principale. Le previsioni danno la pioggia in aumento nel corso della giornata. Rimane alta l'allerta meteo.