Maltempo: più di 50 richieste di soccorso ai Vigili del fuoco per danni da bora

Oggi 21 febbraio a causa dell’intensificarsi della “Bora”, le raffiche hanno superato i 130 km/h, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste ha iniziato a ricevere parecchie richieste di soccorso per i danni causati dal vento. Dalle ore 08.00 di questa mattina fino alle ore 17.00 sono 30 gli interventi già portati a termine 5 quelli in corso e una quindicina le richieste in attesa di essere evase. I vigili del fuoco triestini stanno operando sul territorio provinciale con 5 squadre 1 autoscala e 1 autogru. Per ottimizzare la gestione degli interventi, nel tardo pomeriggio è stata attivata anche la sala crisi del comando.