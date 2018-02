Maltempo: possibile sospensione dello svuotamento dei cassonetti causa bora

Il Comune di Trieste-Assessorato all'Ambiente, stanti le sfavorevoli previsioni meteorologiche che confermano anche per i prossimi giorni fenomeni di bora forte, informa che in alcune zone della città particolarmente esposte si potrà verificare il mancato svuotamento dei contenitori per i rifiuti urbani, essendo i cassonetti vuoti più facilmente spostabili dal vento. Per tale ragione alcuni cassonetti verranno anche sigillati.

Tenendo conto di questo problema, si invitano i cittadini, qualora trovassero cassonetti pieni o sigillati, a conferire i propri rifiuti nelle isole limitrofe, in quanto lasciare le borse fuori dai contenitori e alla mercè delle raffiche può comportare anche problemi alla sicurezza della circolazione stradale, oltrechè di decoro.

L'Assessore comunale all'Ambiente ringrazia fin d'ora i cittadini per la collaborazione, volta a dare sicurezza a pedoni e veicoli. Passata l'emergenza bora il gestore del servizio provvederà a rimettere a regime il regolare svuotamento dei cassonetti.