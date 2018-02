Maltempo, Roberti: «Nuova perturbazione in arrivo: stasera la salatura preventiva»

«È in arrivo una nuova perturbazione che potrebbe portare neve nelle quote più alte della città e in Carso tra domani e giovedì». Lo annuncia il vicesindaco Roberti sulla sua pagina Facebook.

Dopo la nevicata del scorso weekend in cui sono stati ridotti notevolmente i disagi - eccetto qualche bus che non è riuscito a passare nelle zone più impervie- anche questa volta il Comune si prepara preventivamente ad affrontare il maltempo: «Da stasera verrà effettuata la salatura preventiva di quelle zone e domani, con orario 14-17, verranno aperti i centri di distribuzione sale di Opicina (centro raccolta Acegas), Prosecco (centro civico) e rotonda del Boschetto (circoscrizione)».