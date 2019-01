Maltempo, Scoccimarro: "Da Trieste un bel messaggio di speranza"

Arriva da Trieste un gesto di profonda solidarietà: l'incasso dello spettacolo "Buon anno Trieste", voluto da Confcommercio e tenutosi ieri sera nella prestigiosa cornice del Politeama Rossetti, è stato devoluto ai i Comuni di Claut, Erto, Casso, Cimolais e Barcis, cuore di quella Valcellina messa in ginocchio dall'alluvione di fine ottobre.

Rosa di Cristallo alle Orchette

Un concerto-tributo di Ron a Lucio Dalla che ha visto, in rappresentanza della Regione, la presenza dell'assessore Fabio Scoccimarro, che ha premiato con la Rosa di Cristallo le "Orchette" della Pallanuoto Trieste: un riconoscimento tradizionalmente assegnato a giovani che abbiano conseguito obiettivi prestigiosi in campo sportivo, e pertanto particolarmente calzante per una squadra che, nel 2018, si è classificata vicecampione d'Italia under-17.

Un atto concreto

"Salutare l'anno nuovo con un concreto atto di vicinanza nei confronti delle comunità colpite dal maltempo - ha sottolineato Scoccimarro - è il modo migliore per dare corpo a quel messaggio di speranza che accompagna tutte le festività natalizie e che vive il proprio apice proprio il giorno dell'Epifania." "Una speranza - ha concluso l'assessore - cui il quotidiano impegno dell'amministrazione regionale vuole offrire sempre più nitidi orizzonti".