Corteo antifascista: 700 persone in piazza (FOTO-VIDEO)

È partito attorno alle 11 di questa mattina il corteo antifascista, organizzato da vari gruppi della sinistra tra cui Arci Trieste, Arcigay, Collettivo Tilt, Comitato Danilo Dolci, Gruppo Anarchico Germinal, Jotassassina, Liberi e uguali, Lista di sinistra-Link, Non Una di Meno-Trieste, Osservatorio regionale antifascista, Unione degli studenti e Usb.

L'iniziativa si è svolta in concomitanza alla manifestazione organizzata da Forza Nuova presso la Stazione Marittima, in cui era presente il fondatore e segretario nazionale Roberto Fiore, per la presentazione dei candidati locali alle prossime elezioni.

Erano circa 700 le persone scese in piazza a manifestare. Lungo il tragitto si sentono gridare cori antifascisti come «Fuori fascisti da questa città» ,«Siamo tutti antifascisti». Un coro urla "Vergogna" in piazza Unità rivolgendosi al sindaco Roberto Dipiazza, che dicono essere andato al convegno di Forza Nuova.

Le Rive sono state blindate dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ma fortunatamente - a differenza di altre città - non si è giunti allo scontro con anzi i manifestanti che a un centro punto hanno anche sarcasticamente ringrazito gli operatori per proteggerli dai fascisti.

L'arrivo finale piazza Cavana alle 12.

