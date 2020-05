Cronaca / Piazza Unità d'Italia

Stangata sulla manifestazione, sanzionati gli oratori: tra loro un consigliere comunale

La notizia è stata confermata dalla Questura: le persone che hanno parlato al microfono durante la manifestazione in piazza Unità per la riapertura degli esercizi commerciali sono state sanzionate per aver violato le norme anti Covid 19