Sicurezza: manifestazione di Forza Nuova in piazza Perugino

Si è svolta ieri, giovedì 31 maggio, la manifestazione di Forza Nuova "contro il degrado di Piazza Perugino". «Dopo le continue lamentele dei residenti - sostengono i forzanovisti - dovute al degrado incalzante della zona, arrecato dai bivaccamenti di stranieri e nomadi che hanno preso la piazza per un parco dei divertimenti privato, abbiamo deciso di intervenire energicamente». Ricordiamo l'episodio di una settimana fa nella suddetta piazza, in cui un trentenne era stato ferito alla schiena da due minorenni con dei cocci di bottiglia (vedi articolo).

Le parole del Consigliere Comunale Fabio Tuiach, sulla pagina Facebook dell'organizzazione: «Sono cresciuto in quella zona e da ragazzino nessuno aveva paura di nulla, ora non abito molto lontano e invece non lascio che mia figlia ci vada da sola. Abbiamo fatto una chiacchierata costruttiva con i ragazzi della zona, ora chiederò al nostro assessore alla sicurezza che faccia il possibile in prefettura per avere maggiori controlli durante la giornata perché la piazza deve tornare ai cittadini. Ci sono persone anziane nel rione che non devono temere nulla e hanno tutto il diritto di riappropriarsi di piazza Perugino».